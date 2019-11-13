نواب يطالبون بفرض هيبة القانون في ميدان محطة مصر

منى جاب الله: «عندي مراجيح على حرم السكة الحديد بمنشية ناصر»

طالب عدد من نواب البرلمان، الحكومة والجهات المعنية في الحكم المحلي، بالعمل من أجل فرض هيبة القانون، وتطبيقه من أجل مواجهة انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين في ميدان محطة مصر بوسط القاهرة، وفي الشوارع والميادين المحيطة بها.

وقال النائب يسري الأسيوطي، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة: "نطالب بتشديد الرقابة من أجل منع الإشغالات في الطرق والميادين، وعدم السماح بالانتشار العشوائي للباعة الجائلين".

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية على ضرورة التعاون بين أقسام الشرطة والأحياء في المحليات لإزالة التعديات والإشغالات أولا بأول، مع العمل على تحديد أماكن مخصصة للباعة الجائلين وعدم السماح بانتشارهم بشكل عشوائي، لأن هذا الأمر يضر الجميع ويعطل الحركة في الشوارع والميادين، حسب قوله.

كما أعلن الأسيوطي تضامنه مع النواب مقدمي طلب الإحاطة الذي ناقشته اللجنة في اجتماعها حول تدهور الحالة العامة لمحيط منطقة محطة قطار رمسيس بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى طلب إحاطة آخر بشأن انتشار الأسواق الشعبية بمحيط خطوط السكك الحديدية بمختلف المحافظات.

وقال عضو اللجنة: «محطة وميدان رمسيس عنوان مصر ومينفعش المنظر يكون بالشكل دا».

وأشار إلى انتشار مخالفات البناء في دائرته بعين شمس، مطالبًا بمواجهتها.

وقال الأسيوطي: «لابد أن يقوم كل واحد منا بدوره، هناك موظفين يحصلون على شهريات من بتوع القهاوي وعربيات الفول».

من جانبها، أبدت أمين سر اللجنة، منى جاب الله، تضامنها مع مقدمي طلبي الإحاطة.

وطالبت جاب الله في كلمة لها بالاجتماع نفسه، بضرورة مواجهة انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين.

وقالت أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «يعتدى الباعة الجائلون في دائرتي بمنشية ناصر، على محيط وحرم السكة الحديد»، وتابعت: «عندي مراجيح على حرم السكة الحديد».

وزادت جاب الله أنها تحدثت مع الباعة الجائلين، فكان ردهم: «هتودونا فين». وتابعت: «قلنا لهم هنوديكم مكان معين قالوا بعيد علينا، عايزين أماكن قريبة وفيها ناس كتيرة بتمشي فيها متقطعوش عيشنا».

ودعت عضو مجلس النواب إلى إقامة أسواق حضارية في أماكن لا تبتعد كثيرًا عن المناطق السكنية التي تجتذب الباعة الجائلين.