الصحة: 7 وفيات و19 مصابا في حريق خط بترول إيتاي البارود بالبحيرة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن حصيلة الوفيات والمصابين بحادث حريق خط البترول في إيتاي البارود بالبحيرة، بلغت حتى الآن 7 وفيات و16 مصابًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن حالات الإصابة بحروق تتراوح شدتها بين 50%، 65%، 45%، مشيرًا إلى وفاة حالتين نتيجة للإصابة بحروق بنسبة 100%.

وأوضح أن باقي الحالات عبارة عن اختناقات وإغماءات يتم التعامل معها الآن، لافتًا إلى خروج حالتين من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية، وتحويل الحالات إلى مستشفيات إيتاي البارود ودمنهور التعليمي وكفر الدوار.

وأشار إلى توافر كافة المستلزمات الطبية والأطقم الطبية، ومراجعة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لمخزون أكياس الدم بالمستشفيات، منوهًا بوجود 879 كيس دم، و2007 كيس بلازما، إضافة إلى الدم المتوافر ببنك الدم الإقليمي بمحافظة الإسكندرية في حالة الحاجة إليه.

واندلع حريق مروع بخط أنابيب شركة طنطا للبترول في نطاق قرية المواسير التابعة لقرية معنيا بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بسبب كسر في خط الأنابيب ما أدى إلى تسريب كميات كبيرة من بترول 92 بالمجاري المائية؛ وهرع الأهالي للحصول على كميات البترول؛ ما ساعد في اشتعال النيران.



