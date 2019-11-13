«وول ستريت جورنال»: أمريكا ترصد استهداف قوات مدعومة من تركيا للمدنيين في سوريا

ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، أن طائرات أمريكية بدون طيار رصدت استهداف قوات مدعومة من تركيا للمدنيين في سوريا.

وقالت الصحيفة -في تقرير حصري نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إن لقطات الطائرات بدون طيار تغذي المخاوف التي أثيرت بشأن جرائم الحرب المزعومة، ولكن لم تكن الأدلة التحذيرية قاطعة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين على دراية بهذه الوقائع، قولهم إن مسؤولين عسكريين أمريكيين شاهدوا مقاطع حية صورتها طائرة بدون طيار شهر أكتوبر الماضي والتي على ما يبدو تكشف عن استهداف مسلحين مدعومين من تركيا للمدنيين خلال هجومهم على المقاتلين الأكراد شمال شرق سوريا، وهي هجمات صورها الأمريكيون لقادتهم باعتبارها جرائم حرب محتملة.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون إنه تم إدراج مقاطع فيديو للمراقبة الأمريكية عن حادثين في تقرير داخلي جمعه مسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية؛ بهدف تسليط الضوء على مخاوف بشأن أربع حالات موثوقة بارتكاب جرائم حرب مزعومة على أيدي القوات المدعومة من تركيا.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن بعض المسؤولين الأمريكيين اعتبروا مقاطع فيديو المراقبة العسكرية الأمريكية -والتي لم يتم الكشف عنها سابقًا- دليلًا مباشرًا على ارتكاب قوات مدعومة من تركيا، حليفة لحلف شمال الأطلسي، لجرائم حرب، فيما رأى آخرون أن مقاطع الفيديو غير قاطعة.

ووفقا للصحيفة، باتت اللقطات المصورة الآن نقطة محورية لنقاش أوسع نطاقًا داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول كيفية معالجة مخاوف المسؤولين الأمريكيين المتزايدة بأن المقاتلين المدعومين من تركيا قد يرتكبون مزيدًا من جرائم الحرب ما لم تتخذ الولايات المتحدة مزيدًا من الخطوات لردعهم.

وتتوقع (وول ستريت جورنال) ارتفاع وتيرة جرائم الحرب المحتملة وغيرها من القضايا المتعلقة بتوغل تركيا خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبيت الأبيض اليوم الأربعاء، لافتة إلى تعهد أردوغان بالتحقيق في تقارير جرائم الحرب، بينما يشكك بعض المسؤولين الأمريكيين في أن تأخذ تركيا القضية على محمل الجد.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أتراك، قولهم إن العديد من المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن قلقهم إزاء جرائم الحرب المزعومة.

وأضاف المسؤولون الأتراك أن المسؤولين الأمريكيين لم يرسلوا إليهم أيًا من المقاطع التي التقطتها طائرات المراقبة بدون طيار أو حتى ذكروا شيئًا عن وجودها.