جامعة ألمانية تتعرض لهجوم إلكتروني يؤثر على 30 ألف حاسب

تسبب هجوم إلكتروني في حدوث اضطراب كبير في مركزي الأبحاث والتدريس في جامعة كيل شمالي ألمانيا خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال بوريس بافلوفسكي، المتحدث باسم الجامعة اليوم الأربعاء إن الهجوم أثر على ما يصل إلى 30 ألف حاسب، مشيرا إلى أن الهجوم أحدث تعطلا أو بطئا شديدا في حركة الإنترنت و البريد الإلكتروني.

وأوضح المتحدث أن خبراء تكنولوجيا المعلومات في مركز أبحاث الجامعة سيطروا على المشكلة في الوقت الراهن، لافتا إلى أن جزءا من الحواسب على الأقل عاد يعمل بسلاسة مرة أخرى.

من جانبها، ذكرت متحدث باسم الشرطة أن قسم الجريمة الإلكترونية التابع لمكتب مكافحة الجريمة في ولاية شلزفيج هولشتاين باشر التحقيقات في الواقعة للكشف عن الجناة.

وأضاف بافلوفسكي أن الجناة لم يقصدوا بهجومهم الابتزاز وإنما قصدوا شل حركة الحواسب، موضحًا أن الهجوم تسبب في تقييد حركة العمل بشكل كبير.