رئيس وزراء باكستان السابق شريف يرفض شرط الحكومة للسفر إلى لندن لتلقي العلاج

أرجأ رئيس الوزراء الباكستاني السابق المريض نواز شريف، رحيله إلى لندن لتلقي العلاج بعدما وضعت الحكومة شرطا للسماح بسفره للخارج.

وكان من المتوقع أن يسافر شريف في طائرة إسعاف إلى مستشفى في لندن بعدما قررت الحكومة أمس الثلاثاء حذف اسمه من قائمة الممنوعين من السفر.

إلا أن وزير القانون فروج نسيم قال اليوم الأربعاء إنه يجب أن تدفع عائلة شريف صك ضمان بقيمة 7 مليارات روبية باكستانية (8ر44 مليون دولار) لكي يتم السماح له بمغادرة باكستان.

وقال نسيم في إسلام أباد "لا يمكن أن نسمح له بالخروج من البلاد.. الصك سيضمن عودته".

وقد رفض شريف الذي كان يقضي حكما بالسجن إثر إدانته بتهم فساد ولكن تم الإفراج عنه بكفالة لأسباب مرضية، شرط الحكومة للسماح له بالسفر.

يذكر أن شريف (69 عاما)، الذي تولى منصب رئيس وزراء باكستان ثلاث مرات يعاني من عدة أمراض، منها مرض السكري المزمن ومشكلات في القلب وانخفاض خطير في عدد الصفائح الدموية.