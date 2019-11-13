مسؤول كويتي: مستعدون للجلوس مع الطرف الروسي حول قضية لازاريفا

أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف عبد الله الناصر الصباح اليوم الأربعاء، أن المؤسسة مستعدة للجلوس مع الجانب الروسي فيما يتعلق بالمواطنة الروسية لازاريفا (المتهمة باختلاس أموال الموانئ) و"تقديم كل ما لدينا من معلومات حول القضية حتى تكون الصورة واضحة لديهم" .

وأضاف "ومن الممكن أن يساعدنا الطرف الروسي في معرفة بعض المعلومات من الجانب الآخر (المتهم في القضية)".

وأشاد الصباح في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بالحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات قبل يومين بالإدانات ضد أطراف القضية قائلا: "الحكم الذي صدر بتاريخ 11/11/2019 تاريخي ".

وقال إن مؤسسة الموانئ الكويتية تريد الحقائق من شركة "كي جي إل" للاستثمار وإن الكويت ستلاحق الشركة حتى استرداد حقوقها .

وأصدرت محكمة الجنايات في الكويت قبل يومين حكما بالسجن 15 عاما على رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، سعيد دشتي، ونائبته الروسية ماريا لازاريفا، بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، فإن المواطنة الروسية ماريا لازاريفا المتهمة في قضية صندوق الموانئ، توجهت صباح يوم الحكم إلى السفارة الروسية في الكويت قبل صدور حكم بالسجن 15عامًا ضدها على اعتبار أن السفارة تعد أرضا أجنبية.

وقضت المحكمة في قرارها الصادر الاثنين الماضي، برد مبلغ 719 ألف دينار (37ر2 مليون دولار) للمتهمة الروسية و350 ألف دينار (15ر1 مليون دولار) لرئيس مجلس الشركة، وتغريمهما متضامنين 2 مليون و138 ألف دينار 7 مليون و 55 ألف دولار.

وكانت الأجهزة الأمنية في الكويت قد ألقت القبض على المتهمين دشتي ولازاريفا، قبل عامين، بعد أن تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق، عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام، في 2015، حول صرف مبالغ مالية في الموانئ بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ21 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار).