صحيفة تحذر من تلاشي فرص الحوار ما لم ُتعقد قمة ثالثة بين كيم وترامب هذا العام

حذرت صحيفة موالية لكوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، من تلاشي فرص الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ما لم تعقد قمة أخرى بين زعيميهما بحلول نهاية هذا العام.

وقالت صحيفة "جوسون شينبو" التي تتخذ من اليابان مقرا لها، إن "كوريا الشمالية تنتظر قرارا شجاعا من الولايات المتحدة بصبر بينما تستعد لاتخاذ "مسار جديد"، صرح به الزعيم الكوري كيم جونج-أون في خطابه للعام الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوريا الشمالية أجرت سلسلة من اختبارات الأسلحة المطورة حديثا بسبب وضع غير مستقر في شبه الجزيرة الكورية، مضيفة أن الطريقة الأكثر واقعية لردع تهديد الحرب هي "تأمين قوة عسكرية قوية".

وأوضحت أن هدف اختبار كوريا الشمالية لإطلاق الصاروخ البالستي من الغواصة سبلم من طراز "بوكجوكسونج - 3"، كان هو حث الولايات المتحدة بقوة على اختيار الحوار أو المواجهة بحكمة.

وحذرت الصحيفة من أن أحدث طراز من قاذفات الصواريخ العملاقة متعددة الفوهات لكوريا الشمالية، يمكن أن يصل إلى قاعدة القوات الأمريكية في مدينة بيونج تايك في إقليم كيونج كي في كوريا الجنوبية. وادعت أنه قادر على شن ضربة دقيقة ضد هذه المنشآت العسكرية دون إلحاق الأذى بالمدنيين.