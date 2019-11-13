مسارح الإسكندرية تستعد لعروض «مسرح بلا إنتاج» خلال الموسم الشتوي

عروض بلا إنتاج على خشبة الأنفوشى و بيرم التونسى .. و عرض ريا و سكينة على خشبة تياترو النيل





تستعد محافظة الإسكندرية بأفكار جديدة وتجهيزات عالية في الإضاءة والديكور لاستقبال الموسم المسرحى الشتوى الجديد، على خشبة مسرح الأنفوشي تحدثت الفنانة أمانى على عوض، مدير قصر ثقافة الأنفوشي بحي الجمرك عن عرض مسرحي "المقاطيع".

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الشروق": أن العرض من تأليف وإخراج إسلام رفعت تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مجموعة من الشباب يعتادون الجلوس على المقاهي، وتتحول طاقاتهم مع الوقت إلى طاقة سلبية في التربص بأخطاء الآخرين ونشر الشائعات بينهم، حتى ينتهي العمل بقيام ثورة 25 يناير، حيث يتم هدم المقهى ويعمل هؤلاء الشباب معا لبناء مصر الجديدة.

وأشارت إلى عرض مسرحى جديد اسمه "رحلة سعيدة"، سيتم عرضه في الفترة من 28 نوفمبر إلى 6 ديسمبر المقبل ، من إخراج محمد مرسي.

وأضافت أن مسرح الأنفوشى وبيرم التونسي ومكتبة الإسكندرية يستعد لعروض مسرح بلا إنتاج من الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشترك فيه 9 دول عربية وأوربية.

وتابعت عوض أن خشبة مسرح الأنفوشي يستعد لإستقبال عروض المهرجان من خلال التجهيزات وأعمال الإضاءة والديكور، خاصة بعد أن العروض المسرحية لاقت إقبالا شديدا من رواد القصر خاصة الشباب.

وأشارت مديرة القصر إلى أهم العروض ومنها "الجميلة والوحش" إخراج مصطفى حسني، والعرض الإيطالي "إليوجين" من إخراج فايبوى وفيدو، أما خشبة مسرح تياترو النيل بمنطقة العطارين تشهد عرض "ريا وسكينة" بطولة بدرية طلبة وانتصار وحمدي الوزير ورضا إدريس، تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح، الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتلقى قبولا كبير من الجمهور السكندري، وتدور أحداث العرض عن قصة ريا و سكينة في إطار كوميدي.

من جانبه، قال إيهاب مبروك، مدير عام فرقة مسرح الإسكندرية والمشرف العام على مسارح الإسكندرية، إن هناك عددا من العروض على خشبة مسرح بيرم التونسي بحي وسط المحافظة، في إطار مسرح بلا إنتاج من أهمها عرض "المعصوم"، إخراج أحمد عماد و"المهندس وامبراطور عاشور"، إخراج أحمد رفعت، و"سسلعة عمار" إخراج يوف البوشى، والعرض التونسي "تطهير" إخراج محمد على سعيد، والعرض الفلسطينى إيهاب زهدة "ثلاثة واحد".