مرتضى منصور يبرر سبب غيابه في الفترة الماضية

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سبب غيابه في الفترة الماضية.

وقال مرتضى في مقطع فيديو نشره مساء اليوم الأربعاء، عبر قناة «اليوتيوب» الخاصة به:" كان هناك اتفاق مع شركة إعلام المصريين بإيقاف برنامج الزمالك اليوم، ولا أحد يقوم بعمل فيديوهات أو مداخلات حتى أنا".

وأضاف:"اعتذر لهم جميعا بسبب ظهوري. ومخالفتي الاتفاق مع شركة إعلام المصريين، التي تريد عمل برنامجا يوميا لي".

كما وجه رسالة لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، وطالبه، بالكشف عما إذا كان قد حصل منه على هدايا أم لا.

وأشار مرتضى خلال مقطع الفيديو الذي نشره، إلى أن رده على تركي آل الشيخ قد يسئ للعلاقات المصرية السعودية.