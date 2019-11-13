رئيس المفوضية الأوروبية يغادر وحدة العناية المركزة بعد خضوعه لجراحة

قالت مينا اندريفا المتحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إنه من المقرر أن يغادر يونكر وحدة العناية المركزة اليوم الأربعاء، بعد يوم من خضوعه لجراحة لعلاج تمدد في الأوعية الدموية.

وقالت اندريفا للصحفيين في بروكسل" التدخل الجراحى أمس سار بصورة جيدة". وأضافت أن يونكر (64 عاما) سوف يحتاج البعض الوقت ليتعافى، وعودته للعمل سوف تعتمد على شفائه.

ويذكر أنه كان من المقرر أن تنتهي فترة تولي يونكر للمفوضية الأوروبية في 31 أكتوبر الماضي، ولكنه مستمر في أداء مهامه بسبب تأخير الموافقة على المفوضية الجديدة، التي تترأسها الألمانية أورزولا فون دير لاين.

وتأمل فون دير لاين في تولى مهامها في الأول من ديسمبر المقبل.