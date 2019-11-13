للمرة الأولى الأوبرا تعرض الفيلم الوثائقى «السلام عليك يا رسول الله»

«عليك السلام يا رسول الله» يروى رحلة المقتنيات النبوية على المسرح الصغير

تُرجم الفيلم إلى خمسة لغات «الإنجليزية والفرنسية والأوردية والمالايو والتركية»



تواصل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، احتفالاتها بالمولد النبوى الشريف. حيث تنظم أمسية روحانية متنوعة، تتضمن عرض الفيلم الوثائقى «عليك السلام يا رسول الله»، الذى يعرض لاول مرة كاملاً فى مصر، وذلك فى السابعة مساء يوم الجمعة 15 نوفمبر على المسرح الصغير.

«عليك السلام يا رسول الله»، إنتاج وإخراج الفنان مجدي إمام، تصوير أيمن أبو المكارم، موسيقى عمر خيرت، وتعليق صوتى للدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، ويتناول رحلة نقل المقتنيات الخاصة والمنسوبة للنبى الكريم حتى استقرار بعضها فى مسجد الحسين.

يسبق العرض كلمات قصيرة لكل من الدكتور على جمعة ، الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لدار الإفتاء المصرية، الدكتور جمال عبد الرحيم، الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة، إلى جانب افتتاح معرضاً لمجموعة من الصور الفوتوغرافية للفنان أحمد المغربى، تتناول مشاهد من الفيلم وعرض لعدد من كتب التراث التى استلهمت منها الأحداث، كما يتخلل الأمسية فقرة للإنشاد الديني للمنشد محمود هلال، وتكريمات لصناع الفيلم إلى جانب عدد من الشخصيات التى قدمت الدعم لعرضه كاملاً بمصر لاول مرة.

يشار أن الفيلم الوثائقى «عليك السلام يا رسول الله»، تمت ترجمته إلى خمسة لغات هى: الإنجليزية، الفرنسية، الأوردية، المالايو، التركية ويعد الأول من سلسة أفلام تحمل اسم الثلاثية المحمدية ينتجها ويخرجها الفنان مجدى إمام.