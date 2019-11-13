إعلام القاهرة تنظم حفلا لاستقبال طلاب الدراسات العليا بحضور السيناريست محمد العدل

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، ولأول مرة، حفل استقبال طلاب الدراسات العليا والسنة التمهيدية، للعام الدراسي الجديد، غدًا الخميس، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، وإشراف الدكتورة هبة السمري، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا.

ويشهد الحفل حضور السينارست الدكتور محمد العدل، وفقرة غنائية للفنان نور الشامي، كما يشارك طلاب الدراسات العليا الحاليين والسابقين بفعاليات اللقاء من خلال إلقاء كلمات تقص تجربتهم.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد الكلية، إن الكلية شكلت لجنة لتطوير لائحة الدراسات العليا بما يتواكب مع اللوائح المتقدمة، والتي تراعي التصنيفات الدولية، مضيفة أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا بملف الدراسات العليا في كلية الإعلام وخصوصًا في الدراسات التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وأكدت الدكتورة هبة السمري وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا، أن الحفل يشهد أيضًا عرض للخدمات التي تقدمها مكتبة الكلية لطلبة الدراسات العليا، منها خدمة الاطلاع على بنك المعرفة المصرى، والاطلاع على رسائل الماجستير والدكتوراة من خلال المكتبة الرقمية.