بورصة وول ستريت تغلق على ارتفاع طفيف بعد تعليقات ترامب بشأن التجارة

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز500 في بورصة وول ستريت على ارتفاع طفيف يوم الثلاثاء بعدما تراجع عن مستوى قياسي مرتفع جديد سجله في وقت سابق من الجلسة بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تقترب من توقيع اتفاق تجاري مبدئي مع الصين لكنه لم يقدم تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول بلا تغير يذكر عند 27691.93 نقطة بينما ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 4.83 نقطة، أو 0.16 بالمئة، ليغلق عند 3091.84 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 21.81 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 8486.09 نقطة.