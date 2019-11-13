 بالفيديو.. تحطم مروحية أثناء مكافحة حرائق الغابات في أستراليا - بوابة الشروق
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بالفيديو.. تحطم مروحية أثناء مكافحة حرائق الغابات في أستراليا

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 5:13 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 5:13 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر تحطم مروحية ضخ مائي، أثناء مكافحتها حرائق الغابات في ولاية كوينزلاند بأستراليا.

وأسفر الحادث عن إصابة طيار المروحية بجروح طفيفة، فيما أمر المسؤولون بالإجلاء الجماعي لبعض المناطق هناك.

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