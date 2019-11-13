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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر تحطم مروحية ضخ مائي، أثناء مكافحتها حرائق الغابات في ولاية كوينزلاند بأستراليا.

وأسفر الحادث عن إصابة طيار المروحية بجروح طفيفة، فيما أمر المسؤولون بالإجلاء الجماعي لبعض المناطق هناك.