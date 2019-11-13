 تنفيذ 20% من مشروع الصرف الصحي بقريتي تنيدة وأولاد عبدالله بالوادي الجديد - بوابة الشروق
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تنفيذ 20% من مشروع الصرف الصحي بقريتي تنيدة وأولاد عبدالله بالوادي الجديد

الخارجة - أ ش أ:
نشر فى : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 1:47 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 1:47 م

أكد عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ 20% من مشروع الصرف الصحي المتكامل بقريتي "تنيدة" و"أولاد عبدالله" بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه، بتمويل وإشراف وتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال رئيس الوحدة -في تصريح اليوم الأربعاء- إن المشروع يتضمن إقامة 3 خطوط طرد و3 محطات رفع ومحطة معالجة، لخدمة القريتين وتوابعهما، وينتهي المشروع خلال 18 شهرا من الآن لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك تعليمات من المحافظ بتوصيل جميع المرافق للقرى قبل تسليمها للمواطنين.

وأضاف أنه يجري الانتهاء من تطوير محطة تنقية مياه الشرب بقرية ذخيرة بمليون و815 ألف جنيه، ومحطة تنقية مياه الشرب بقرية البشندي بتكلفة 2 مليون و830 ألف جنيه، مع دخولهما الخدمة مباشرة خلال الفترة القليلة الماضية.

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