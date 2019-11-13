 شركة أيسلندية تنفي ارتكاب أي خطأ يتعلق بحصص الصيد في ناميبيا - بوابة الشروق
الأربعاء 13 نوفمبر 2019 8:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟

النتـائـج تصويت

شركة أيسلندية تنفي ارتكاب أي خطأ يتعلق بحصص الصيد في ناميبيا

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 7:59 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 7:59 م

رفضت شركة "سامهيرجي"، إحدى أكبر شركات الصيد الأيسلندية، مزاعمًا بأنها دفعت مبالغ كبيرة للمسؤولين في ناميبيا للتحايل فيما يتعلق بحصص الصيد.

وتم بث هذه الاتهامات في وقت متأخر من أمس الثلاثاء على برنامج كفيكور الاستقصائي الذي تبثه الإذاعة العامة الأيسلندية.

واستشهد البرنامج بوثائق تم تسريبها إلى موقع ويكيليكس، متهما سامهيرجي بدفع مئات الملايين من الكرونه الأيسلندية لساسة وموظفي خدمة مدنية في ناميبيا على مدار السنوات العشر الماضية.

وتتميز المناطق البحرية قبالة ناميبيا الواقعة بالجنوب الأفريقى بثروة سمكية كبيرة .


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك