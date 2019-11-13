شركة أيسلندية تنفي ارتكاب أي خطأ يتعلق بحصص الصيد في ناميبيا

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رفضت شركة "سامهيرجي"، إحدى أكبر شركات الصيد الأيسلندية، مزاعمًا بأنها دفعت مبالغ كبيرة للمسؤولين في ناميبيا للتحايل فيما يتعلق بحصص الصيد.

وتم بث هذه الاتهامات في وقت متأخر من أمس الثلاثاء على برنامج كفيكور الاستقصائي الذي تبثه الإذاعة العامة الأيسلندية.

واستشهد البرنامج بوثائق تم تسريبها إلى موقع ويكيليكس، متهما سامهيرجي بدفع مئات الملايين من الكرونه الأيسلندية لساسة وموظفي خدمة مدنية في ناميبيا على مدار السنوات العشر الماضية.

وتتميز المناطق البحرية قبالة ناميبيا الواقعة بالجنوب الأفريقى بثروة سمكية كبيرة .