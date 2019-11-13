رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: دعم السيسي وراء نجاح الرقابة الإدارية

زعلوك: الرئيس السيسى لا يتهاون فى أي وقائع فساد





قال اللواء الدكتور هشام زعلوك، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد كيان مستحدث بالرقابة الإدارية يضم كليتين ومركز لمكافحة الفساد يهدف لترسيخ منع الفساد.

وأضاف زعلوك، خلال ندوة "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد"، بجامعة عين شمس، اليوم، أن هيئة الرقابة الإدارية ليس بمعزل عن أجهزة الدولة ولكنها جزء أساسى تعمل فى الكشف عن الجرائم التى ترتكب من الموظف العام وهى جهاز رقابة مستقل يتبع رئيس الجمهورية مباشرة.

وأكد أن السبب الرئيسى وراء نجاح الرقابة الإدارية يتمثل فى الدعم غير المسبوق للقيادة السياسية والرئيس السيسى الذي لا يتهاون فى أى وقائع فساد، وما يجعل دورها ملموس.

وأشار إلى أن مصر وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة ومكافحة الفساد عربيا وأفريقيا، ولديها التزامات دولية فى هذا المجال وترتب على ذلك ضرورة ترسيخ المواد العلمية التى تساعد على مكافحة الفساد ولدينا سبعة أجهزة رئيسية.

ولفت إلى أن هيئة الرقابة الإدارية استحدثت مجموعة من الأمور جعلتها متواجدة وتعمل وشدد على كافة الكليات والجامعات والجهات الحكومية نشر التوعية فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن كلية التجارة سيكون لها أسبقية فى تنظيم ندوة للتوعية بنشر أضرار وطرق مكافحة الفساد المؤسسى.

من جهته، أكد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة، أنه سيتم تعميم التجربة فى كافة كليات الجامعة لوقف ومكافحة هذا الخطر الذى يهدد مؤسسات الدولة.