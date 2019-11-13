وجد رمضان قناوي لاعب مركز شباب إدفو بدوري القسم الثالث (الحرافيش) نفسه مضطرا للعمل في مهن إضافية مع كرة القدم، بسبب ضعف العائد المادي، فبعد وفاة والديه، أصبح الشاب البالغ من العمر 25 عاما، عائلا لأسرة مكونة من ثلاث بنات، زوّج اثنتين منهن، والثالثة لا زالت طالبة في جامعة الأزهر، يتولى مسؤوليتها.

"أنا بشتغل ثلاث شغلات عشان أعول أسرتي بعد وفاة والدي ووالدتي"، يقول قناوي لـ"الشروق"، بينما يتحدث عن تفاصيل يومه الذي يبدأ من الساعة الخامسة صباحا قاصدا عمله في شركة ترميم مباني بمدينة إسنا في الأقصر حيث مسقط رأسه، "شغلي عبارة عن إني بساعد صنايعي محارة، أو أشيل طوب ورملة، أو أكسر مباني قديمة".

صباح كل يوم ، يمسك قناوي بـ"الكوريك"، ويرفع يديه معبئا مخلفات المعمار من أتربة ورمال في أجولة بلاستيكية، وحجارة يحملها على كتفه، 7 ساعات يقضيها الشاب العشريني تحت أشعة الشمس الحارقة في كنف مهنة شاقة يتقاضى عليها أجرا قدره 85 جنيها يوميا.

ينتهي عمل قناوي في شركة الترميم الساعة الثانية ظهرا، سريعا يقصد مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، لأداء التمرين اليومي في مركز شباب إدفو؛ وينتهي التمرين الساعة 5 مساء، ثم يعود مرة أخرى إلى إسنا بالأقصر قاصدا عمله في مكتبة للأدوات المدرسية حتى الساعة 11 مساء.

لا يوجد أمام قناوي وقتا ليضيعه، يومه مزدحم، وقلما يجد وقتا للراحة أثناء يومه، ويقول: "في الشغل الصباحي في شركة الترميم لينا ساعة راحة بشتغلها علشان امشي قبل مواعيد العمل الرسمية".

بدأ حب قناوي لكرة القدم منذ طفولته وهو في سن 8 سنوات، إذ انضم للعب مع ناشئين نادي الشبان المسلمين بإسنا، إلى أن لعب مع الفريق الأول في سن 17 سنة، بعدها انتقل إلى نادي السلام بإسنا، واستطاع الصعود بهم إلى دوري القسم الثاني، وما أن انتهى عقده، انتقل إلى مركز شباب إدفو الذي يلعب له حاليا بعقد قدره 15 ألف جنيه في الموسم الواحد، أي بمعدل 1250 جنيها شهريا.

يلعب الشاب الأقصري في مركز الظيهر الأيمن كما يقول، ويتصدر مع فريقه دوري القسم الثالث بـ12 نقطة من 5 مباريات، يليه في الترتيب فريق كيما أسوان ونادي النصر للتعدين، في منافسات مجموعة أندية الصعيد.

لا تملك أندية الصعيد إمكانات مادية كبيرة لكفاية حاجة لاعبيها، فبسبب ضعف العائد المادي من الكرة، اضطر قناوي لاعب إدفو إلى العمل في مهنتين إضافيتين إلى جانب كرة القدم، لكن ذلك لا يعوق قناوي عن استمرار لعب الكرة كما يقول: "أنا مكمل في الكورة، وأمنيتي إن ربنا يكرمني بنادي كويس، وشغلانة فيها مرتب جيد".