عميدة تجارة الأزهر: التصحيح الإلكتروني تجربة جديدة تطبق بشكل كامل بعد نجاحها

أكدت الدكتورة إلهام عبدالرازق عميدة كلية التجارة جامعة الأزهر فرع البنات، بدء تعميم الامتحان بطريقة "البابل شيت" العام الجاري، بعد نجاح التجربة العام الماضي، على عينة من المواد التي صححت إلكترونياً، ما ساعد في ضمان سرعة ودقة استخراج النتائج.

وتعتمد امتحانات "البابل شيت" بصورة أساسية، على أسئلة الاختيار من متعدد، وأسئلة "صح" و "خطأ"، ويتم تمثيل المنهج بشكل كامل في الامتحان، بالإضافة قياس مستوى فهم الطلاب بعيداً عن التلقين.

وأوضحت عميدة كلية التجارة جامعة الأزهر- في بيان اليوم - أن أسئلة "البابل شيت" الامتحان الإلكتروني تعد رافدا جديداً، لتحويل المقررات والامتحانات إلى الشكل الإلكتروني، الذي بدوره يعمل على توفير البيئة المناسبة للطالبات لأداء الامتحان بطريقة أفضل، فضلاً عن أن لكل سؤال وقتاً محدداً للإجابة عليه، مما يساعد في تقليل فرص الغش، واختفاء التظلمات لأن التصحيح يكون إلكترونيا أيضاً.

وأشارت إلى أن الكلية تسعى إلى تنفيذ استراتيجية الجامعة ورؤيتها، في التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، بتوجيهات فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.