رئيس جامعة الأزهر يبحث سبل التعاون العلمي المشترك مع السفير السعودي

بحث الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر مع سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي وعدد من القضايا التي من شأنها دعم الطلاب السعوديين وتوفير المناخ الملائم لهم بالجامعة.

جاء ذلك - خلال لقاء المحرصاوي اليوم - سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي، يرافقه المستشار الثقافي الدكتور خالد بن عبد النامي، بحضور الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وأكد المحرصاوي اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالطلاب الوافدين من شتى بقاع العالم، وتوجيهاته لتعميق أواصر التعاون بين مؤسسة الأزهر، وهيئات وجامعات السعودية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما التعاون الأكاديمي والبحثي، معربا عن سعادته بلقاء سفير السعودية والوفد المرافق له.

كما أكد رئيس جامعة الأزهر قوة ومتانة العلاقات بين مصر والسعودية، والتي تعد امتدادًا للروابط التاريخية وقيم التآخي التي جمعت بينهما عبر عقود طويلة.

وقام السفير السعودي بجولة داخل مقر مجلس جامعة الأزهر الجديد، واستمع لنبذة تاريخية عن مشايخ الأزهر الشريف، وأعرب عن تطلعه لزيادة مساحة التعاون مع جامعة الأزهر، كعبة العلم وقبلة العلماء.

وأكد السفير أن مؤسسة الأزهر الشريف جامع وجامعة تعد قبلة للعلم النافع لقاصديها من شتى بقاع الأرض، معربا عن سعادته الغامرة بزيارته لجامعة الأزهر، وبوجوده في أعرق وأقدم الجامعات التي عرفها العالم، والتي تميزت منذ نشأتها بمنهجها الوسطي المعتدل المستمد من ديننا الإسلامي الحنيف.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية توثيقا للزيارة.