ماكرون يواجه إضرابات في المستشفيات وتظاهرات طلابية

تواجه أجندة الإصلاحات الطموحة الخاصة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اضطرابات وسط تظاهرات طلابية وإضرابات معتزمة في المستشفيات ووسائل النقل العامة.

لجأ نحو 70 من المدراء العاملين في القطاع الطبي في جهاز الصحة العامة في باريس إلى العواميد في صحيفة لوموند اليوم الأربعاء للتحذير من أن نظام الصحة العامة الفرنسي "ينهار".

وجاء تدخلهم قبل يوم من إضراب كبير واحتجاج من جانب موظفي الصحة وبعد شهور من إضرابات محلية في غرف الطوارئ بالمستشفيات حول البلاد.

ومن ناحية أخرى، دافع الوزراء عن سجل الحكومة بشأن التعليم ونفقات الصحة بعد ليلة من تظاهرات طلابية كانت صاخبة في بعض الأحيان احتجاجا على أوضاع المعيشة.

وجاءت التظاهرات نتيجة لواقعة الأسبوع الماضي حيث أضرم طالب في ليون النار في نفسه، بسبب فقره وكذلك سياسات الحكومة،حسبما تردد.

وقال وزير الدولة لشؤون التعليم جابريل أتال أمام مجلس الشيوخ في باريس إن فقر الطلاب "حقيقة اخترناها في محاولة للتصدي لهذه المشكلة على مدار العامين الماضيين".

وقالت المتحدثة باسم الحكومة سيبيت ندياي إنه يجري زيادة ميزانية الصحة وسوف يتم الكشف عن تدابير "هيكلية" جديدة في الأسابيع المقبلة "للتوصل لحلول للأزمة في المستشفيات".

ولكن كبار أطباء باريس كتبوا في صحيفة لوموند أن الزيادة المعتزمة لميزانية الصحة لعام 2020 ونسبتها 3ر2 بالمئة ليست كافية.

ودعوا أيضا إلى تحسين أوضاع المعيشة للعاملين في مجال الصحة خصوصا المسعفين والممرضين والممرضات.

ويعتزم ماكرون أيضا إدخال إصلاح على المعاشات ما أغضب النقابات، وتوجيه دعوة لإضراب العاملين في وسائل النقل في الخامس من كانون أول/ديسمبر.