فيدرر يبقى في الصراع على بطاقة نصف نهائي بطولة الماسترز

استعاد السويسري روجيه فيدرر، المصنف ثالثا وصاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (6)، توازنه بخروجه منتصرًا من مباراته الثانية في المجموعة الثانية لبطولة الماسترز الختامية للتنسوالمقامة في لندن، وذلك بتغلبه الثلاثاء على الإيطالي ماتيو بيريتيني الثامن 7-6 (7-2) و6-3.

وكان السويسري البالغ من العمر 38 عاما استهل مشواره في مجموعة «بيورن بورج» وسعيه للفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2011، بالخسارة أمام النمساوي دومينيك تييم الخامس، ما جعله مطالبًا بالفوز على بيريتيني لتجنب الخروج من الدور الأول في هذه البطولة للمرة الثانية فقط في مسيرته من أصل 17 مشاركة (الأولى كانت عام 2008).

ونجح صاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب الكبرى (20) والذي وصل إلى نهائي البطولة الختامية أربع مرات إلى جانب ألقابه الستة، في تحقيق مبتغاه وإلحاق الهزيمة الثانية ببيريتيني الذي كان استهل مغامرته الأولى في هذه البطولة بالخسارة أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الثاني ووصيف البطل، ما جعله الآن خارج دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة الى الدور نصف النهائي.

وخلافا لمواجهته الوحيدة السابقة التي حسمها هذا الصيف في الدور ثمن النهائي لبطولة ويمبلدون بثلاث مجموعات 6-1 و6-2 و6-2، عانى فيدرر الأمرين في المجموعة الأولى أمام الإيطالي البالغ 23 عاما وعجز عن فرض تفوقه أو حتى انتزاع شوط على ارسال منافسه، ما اضطره للاحتكام إلى شوط فاصل حقق فيه الفارق في النقطتين الثالثة والسابعة بعد أن حسمهما على إرسال بيريتيني، منهيا الشوط 7-2 والمجموعة في 44 دقيقة.

لكن الوضع تغير في المجموعة الثانية التي استهلها السويسري المخضرم بانتزاع الشوط الأول على إرسال الإيطالي بعدما حسمه نظيفا، وكان ذلك كافيا بالنسبة له للسير بالمجموعة إلى بر الأمان بعدما عجز بيريتيني عن التعويض وانتزاع شوط على إرسال فيدرر رغم الفرص الثلاث التي حصل عليها في الشوط الثامن دون أن ينجح في ترجمة إحداها.

وفي نهاية المطاف حسم فيدرر المجموعة 6-3 بعدما انتزع الشوط التاسع على إرسال الإيطالي، منهيا اللقاء في ساعة و18 دقيقة

وتقام البطولة بنظام مجموعتين تضم كل منهما أربعة لاعبين، على أن يتأهل أفضل اثنين الى الدور نصف النهائي. وصنف الإسباني رافايل نادال على رأس المجموعة الأولى (مجموعة أندريه أجاسي) إلى جانب الروسي دانييل مدفيديف الرابع، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس والألماني ألكسندر زفيريف السابع وحامل اللقب.

وفي الجولة الأولى خسر نادال الإثنين أمام زفيريف، فيما تغلب تسيتسيباس على ميدفيديف.

ويلعب لاحقا في المجموعة الثانية ديوكوفيتش، الساعي إلى معادلة رقم فيدرر وإحراز اللقب للمرة السادسة، مع تييم.