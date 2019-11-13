 وفد ياباني يتفقد «حديقة طوكيو» فى حلوان - بوابة الشروق
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وفد ياباني يتفقد «حديقة طوكيو» فى حلوان

محمد عبد الناصر
نشر فى : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 3:47 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 3:47 م

تفقد اللواء محمد عبد الحميد رئيس حى حلوان، ويرافقه وفد ياباني حديقة "طوكيو" في حي حلوان، والمعروفة باسم الحديقة اليابانية في حلوان.

وأوضح رئيس الحى، أن الزيارة تأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن مستشار محافظ طوكيو ترأس الزيارة، وطالب بتطوير بعض الأجنحة في الحديقة، مشيراً إلى أن بها مناطق ترفيهية وألعاب، بالإضافة لجزء أو جناح من التراث الياباني.

وأضاف عبد المجيد، أن الحديقة اليابانية أو حديقة طوكيو في حلوان، تعد من أهم الحدائق المتخصصة في القاهرة، موضحا أن الحديقة لها روادها ومحبوها من الزائرين من القاهرة وخارجها، علاوة على أنها مكان جيد لإقامة المناسبات والأعياد الرسمية.


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