لجنة من وزارة التضامن لزيارة محافظة المنيا والبت في تظلمات «تكافل وكرامة»

أعلن اللواء شادي أبو العلا نائب بندر المنيا، ووكيل لجنة القيم بمجلس النواب، أن وزيرة التضامن الاجتماعي وافقت على مقترح عدد كبير من نواب محافظة المنيا، وقامت بإرسال لجنة من وزارة التضامن لبحث حالات المتضررين من برنامج "تكافل وكرامة"، والذين أكدوا أحقيتهم، ثم حذفهم.

وطالب أبو العلا، وعلاء السبيعي نائب مركز المنيا، الأهالي المتضررين من ذلك، بضرورة التوجه إلى مكتب التضامن الاجتماعي للمركز اعتبارا من صباح اليوم؛ لتقديم تظلماتهم للبت فيها بصفة عاجلة.

وأعلن السبيعي، عبر صفحته على "فيسبوك"، أن هذا مجهود عدد كبير من نواب المركز.