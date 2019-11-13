قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن دعوة جماعة الإخوان للعنف تمثل حالة من استنزاف المجتمع هدفها وضع الدولة المصرية في حالة الدفاع عن النفس.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الثلاثاء، «هتقرفني هقرفك، إنت قاعد برا مكيف نفسك وبيضحوا بشبابهم، وضع سيء أخلاقيًا عليهم وفي المقابل ماذا ستفعل؟»، موضحًا: «في النهاية لو صورت الدولة المصرية أسد، فانت عشان تنقذ نفسك عمال ترمي عيالك للأسد بدل ما ياكلك إنت، الإخوان بينتهوا دلوقتي بمعدل أعلى».

وأشار إلى أن العلاقة ما بين الإخوان والدولة المصرية تتلخص في أن مكسب أحد الأطراف خسارة للآخر والعكس، وأن الإخوان نجحوا بسياساتهم وأقوالهم في خلق جدار كثيف من الشك عند الناس العادية في نواياهم، معقبًا: «إحنا لو مصر جابوا جون في ماتش بيزعلوا».

