يفتتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، مدرسة الحلي والمجوهرات بالعبور "إيجيبت جولد"، بحضور الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، وبعض قيادات التربية والتعليم ومحافظة القليوبية.

وتهدف مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (حلي والمجوهرات) إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات، من خلال توفير العديد من المميزات مثل البيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولي.



مدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية (ثلاث سنوات) هي نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وإحدى الشركات الخاصة والرائدة فى مجال صناعة الذهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر.



وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجى الصف الثالث الإعدادي للالتحاق بها.

ويتكون المنهج الدراسي المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية من 3 محاور دراسية أساسية هي: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي بشركات ومصانع إيجيبت جولد.