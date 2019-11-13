أعلنت الشرطة في كينيا والصليب الأحمر، اندلاع حريق في أقدم مستشفى بمدينة مومباسا الساحلية المطلة على ساحل كينيا؛ ما أدى إلى إجلاء 100 مريض.

وقال قائد شرطة المنطقة الساحلية رشيد يعقوب -حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الأربعاء- إنه تم اكتشاف أن الحريق اندلع بسبب انفجار اسطوانة غاز بالمستشفى، موضحًا أنه لا توجد إصابات لأن جميع المرضى والموظفين تم إجلاؤهم في الوقت المناسب.

من جانبه، قال الصليب الأحمر في كينيا إنه تم إدخال أكثر من 100 مريض إلى مرفق آخر في مستشفى "أغا خان" ثاني أكبر مدن كينيا.

يُذكر أن المستشفى الذي اندلع به الحريق تم بناؤه من قِبل البريطانيين في عام 1890 وهو أقدم مستشفى في المدينة ويستوعب 125 سريرًا.