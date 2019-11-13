 «السكة الحديد للخدمات»: رفع الحد الأدنى للأجور بالشركة لـ2000 جنيه - بوابة الشروق
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«السكة الحديد للخدمات»: رفع الحد الأدنى للأجور بالشركة لـ2000 جنيه

أحمد سعداوي
نشر فى : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 3:55 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 3:55 م

وافق مجلس إدارة شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة، برئاسة اللواء رفعت حتاتة، على رفع الحد الأدنى للعاملين بالشركة إلى 2000 جنيه، وزيادة كافة العاملين بالشركة نسبة 7% من الأجر الأساسي كعلاوة سنوية اعتبارا من 1-1-2020.

كما اعتمد المجلس خطة تحديث معدات الشركة والتطوير بزيادة وحدة إنتاجية للمنظفات المرحلة الخامسة بطاقة 2000 لتر لتحقيق احتياطي للمنظفات يكفي أكثر من 6 أشهر.

وقال حتاتة، إن إدارة الشركة نجحت في رفع أجور العاملين بها خلال 4 سنوات وتحديث معداتها تماشيا مع سياسة رفع الأجور لمراعاة الظروف الاجتماعية للعاملين بالشركة.

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