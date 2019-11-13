«السكة الحديد للخدمات»: رفع الحد الأدنى للأجور بالشركة لـ2000 جنيه

وافق مجلس إدارة شركة السكة الحديد للخدمات المتكاملة، برئاسة اللواء رفعت حتاتة، على رفع الحد الأدنى للعاملين بالشركة إلى 2000 جنيه، وزيادة كافة العاملين بالشركة نسبة 7% من الأجر الأساسي كعلاوة سنوية اعتبارا من 1-1-2020.
كما اعتمد المجلس خطة تحديث معدات الشركة والتطوير بزيادة وحدة إنتاجية للمنظفات المرحلة الخامسة بطاقة 2000 لتر لتحقيق احتياطي للمنظفات يكفي أكثر من 6 أشهر.
وقال حتاتة، إن إدارة الشركة نجحت في رفع أجور العاملين بها خلال 4 سنوات وتحديث معداتها تماشيا مع سياسة رفع الأجور لمراعاة الظروف الاجتماعية للعاملين بالشركة.