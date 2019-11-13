وزير الرياضة في معسكر المنتخب الأولمبي

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي زيارة معسكر المنتخب الأولمبي، استهله بلقاء مع شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، لمدة نصف ساعة، ودار الحديث حول أداء المنتخب في البطولة واستعادة الروح من جديد وانه راض تماما عن الأداء بغض النظر عن النتيجة.

ووجه وزير الرياضة الشكر لجميع أفراد الجهاز الفني وأثنى على تفانيهم في العمل سواء الجهاز الفني المعاون فنيًا أو طبيًا أو إداريًا.

واجتمع أشرف صبحي باللاعبين وحرص على مصافحتهم، وأبلغهم سعادة الشارع المصري بما قدمه الفريق في مباراتيه أمام مالي وغانا، ليس بسبب النتيجة فقط بقدر التفاني داخل الملعب والروح التي ظهروا عليها.

وقال الوزير للاعبين: "نحقق نتائج مبهرة على مستوي اللعبات المختلفة، ولكن شئنا أم أبينا فإن كرة القدم هي عنوان الرياضة وأن الفريق كان على قدر المسئولية".

وأضاف وزير الرياضة أن لديه ثقة كبيرة في الفريق لتحقيق الهدف وسوف يكونوا على منصة التتويج واستلام الميداليات.

ومن جانبه تحدث رمضان صبحي، قائد المنتخب، وأكد أنه وزملائه سيكونوا عند حسن الظن وأن الجميع على قلب رجل واحد وهدفهم إسعاد ملايين المصريين من عشاق كرة القدم وتحقيق حلمهم الكبير بالتأهل للأولمبياد ثم الفوز بالبطولة.