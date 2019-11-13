الفيفا يعين فينجر رئيسا لمنظومة تطوير الكرة في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، تعيين الفرنسي أرسين فينجر المدرب السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، رئيسا لمنظومة تطوير كرة القدم حول العالم.

وكان فينجر دخل في محادثات مع نادي بايرن ميونخ الألماني، لبحث إمكانية توليه المسؤولية خلفًا للكرواتي نيكو كوفاتش، وعلى الرغم من عدم وضوح الصورة حول الطرف الذي طلب والطرف الذي رفض، لم تصل تلك المناقشات إلى شيء.

وفاز فينجر بثلاث بطولات دوري وسبع بطولات كأس الاتحاد الإنجليزي بجانب الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2006، خلال 22 عامًا قضاها كمدرب لأرسنال.

وقبل فينجر / 70 عامًا/ منصبًا واسع النطاق مع الفيفا، يتضمن الترويج لكرة القدم رجال وسيدات، ورئاسة المجموعة الفنية التي تحلل البطولات الكبرى، وعضوية لجنة تتعلق بالقانون.

وقال فينجر في بيان له: "أتطلع إلى مواجهة هذا التحدي المهم للغاية، ليس فقط لأنني كنت مهتمًا دائمًا بتحليل كرة القدم من منظور أوسع، ولكن لأن مهمة فيفا بصفته الهيئة الحاكمة لكرة القدم، هي مهمة عالمية".

وتابع: "أعلم أنني استطيع المساهمة في تحقيق هذا الهدف، وسأبذل قصارى جهدي في ذلك".

وعمل فينجر كمحلل في القنوات التليفزيونية، بعد مغادرة أرسنال، وفي (فيفا) سيتولى العديد من المسؤوليات التي كان يتحملها الهولندي ماركو فان باستن الذي ترك منصب مسؤول التطوير التقني في أكتوبر عام 2018.

وقال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا : "المعرفة العميقة لأرسين فينجر للجوانب المختلفة من لعبتنا، تميزه كواحد من أكثر الشخصيات احترامًا في كرة القدم، يسرني أن أرحب به في فريق العمل"