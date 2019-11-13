 التعاون الإسلامي تدعو لتحسين التعليم وتعزيز البحث في جامعات الدول الأعضاء بالمنظمة - بوابة الشروق
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التعاون الإسلامي تدعو لتحسين التعليم وتعزيز البحث في جامعات الدول الأعضاء بالمنظمة

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
جدة - أ ش أ:
نشر فى : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 11:26 ص | آخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 11:26 ص

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، الجامعات في الدول الأعضاء في المنظمة، إلى تحسين نوعية التعليم وتعزيز البحث والتطوير حتى تواكب الجامعات ذات المستوى العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" -اليوم الأربعاء- أن ذلك جاء في كلمة ألقاها نيابة عن العثيمين، الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا السفير عسكر موسينوف، خلال حفل تخريج الدفعة السابعة والعشرين للجامعة الإسلامية في أوغندا.

وأشاد عدد من المسئولين من مختلف البلدان خلال الاحتفالية بالمنظمة لالتزامها بتعزيز التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا داخل الدول الأعضاء في المنظمة، ودعمها الثابت للجامعة الإسلامية في أوغندا.

يذكر أن الجامعة الإسلامية في أوغندا سجلت تحت رعاية المنظمة إنجازات كبيرة تراوحت بين الرفع من مستوى برامجها الأكاديمية، وتحديث بنيتها التحتية وتطويرها، وكانت الجامعة الإسلامية تضم في بدايتها 88 طالباً فقط في العام 1988، ليرتفع العدد الآن لأكثر من 10245 طالباً يدرسون في 7 كليات بالجامعة، كما توسعت إلى أجزاء أخرى من البلاد من خلال إنشاء 3 فروع جامعية أخرى، إضافة إلى المقر الجامعي الرئيسي في امبالي.

شهد الحفل هذا العام تخريج 2261 طالباً من مختلِف الدرجات التي تراوحت بين شهادات الدراسة الجامعية والدكتوراه.


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