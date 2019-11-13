توفيت الفتاة "ياسمين خ." (18 عاما)، الطالبة بمدرسة الصم والبكم بمدينة طنطا، مساء أمس الثلاثاء، بعد سقوطها من قطار "طنطا - كفرالزيات"؛ عقب اختلال توازنها في نطاق قرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية.



وتلقى اللواء ناصر موسي مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا، إخطارًا بالواقعة، وتبين من تحريات العقيد محمود مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا بإشراف العميد طلعت عبدالهادي مفتش مباحث النقل والمواصلات بوسط الدلتا، أنه خلال استقلال الطالبة (ياسمين خ. 18 عاما) بمدرسة الصم والبكم بطنطا، القطار من محطة طنطا عائدة من مدرستها إلى محل إقامتها بمركز كفرالزيات، اختل توزنها من على باب القطار، وسقطت أسفل القطار بنطاق قرية الدلجمون التابعة لمركز كفرالزيات، مما تسبب فى حدوث إصابتها المتعددة.

تم نقل الطالبة إلى مستشفى طنطا الجامعي في حالة خطيرة، حتى توفيت بعد دخولها المستشفى بنحو 7 ساعات؛ متأثرة بجروحها وإصابتها بكسر فى قاع الجمجمة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.