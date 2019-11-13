الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إلى تحديث المفاعلات النووية

طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتجديد وتحديث المفاعلات النووية لضمان استمرارها في الأداء بطريقة فعالة وأمنة، في ظل تجاوز أكثر من ثلثي المفاعلات العاملة الثلاثين عامًا.

وذكر بيان للوكالة الدولية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم مناقشة هذه القضية بشكل موسع في الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر في المؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول "مفاعلات الأبحاث: مواجهة التحديات والفرص لضمان الفعالية والاستدامة" في مدينة بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين.

وأوضح البيان أن عمر المفاعلات البحثية، يتحدد عادةً حسب الحاجة لاستخدامها ومطابقتها لمتطلبات السلامة الحديثة، حيث يمكن استبدال معظم أنظمتها ومكوناتها أو تجديدها أو تحديثها دون صعوبة كبيرة، ولا ينبغي أن يقتصر التجديد والتحديث على الأنظمة والمكونات فقط، ويجب على المشغلين مراجعة إجراءات السلامة وفقًا لمعايير السلامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع انقطاع خدمات مفاعل البحث.

وذكر البيان انه منذ أكثر من 60 عامًا كانت مفاعلات الأبحاث، مراكز للابتكار والتطوير، لبرامج العلوم والتكنولوجيا النووية في جميع أنحاء العالم.