تزايد المخاوف من تفشي مرض الطاعون في الصين بعد ظهور حالتي إصابه به

حاولت السلطات الصينية تهدئة مخاوف الشعب اليوم الأربعاء، بعد تشخيص حالتي إصابة بالطاعون في بكين.

وكان قد تم تشخيص حالة اثنين من المرضى من منطقة "منغوليا الداخلية" بأنها طاعون رئوي مساء أمس الثلاثاء في مستشفى بمنطقة "تشاويانج" في بكين.

والطاعون الرئوي، وهو مرض قاتل ومعد بشكل خطير، ناجم عن نفس جراثيم "الطاعون النزفي"، أو "الموت الأسود" الذي قتل الملايين في العصور الوسطى.

وحاولت السلطات تبديد المخاوف بشأن تفشي المرض.

وذكر المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الحالتين "تم معالجتهما بشكل جيد" وأنه تم السيطرة بشكل فعال على الوباء.

وقال المركز في بيان على موقعه الالكتروني "لا يتعين أن يقلق مواطنو بكين كثيرا بسبب مخاطر الطاعون. بكين ليست ثغرة لآفات الطاعون"، مضيفًا أنه ليس هناك أي طاعون في البيئة الطبيعية.

غير أن أشخاصا على مواقع التواصل الاجتماعي أعربوا عن قلقهم من أن المرض ربما انتشر بالفعل خلال سفر المرضى إلى بكين وإقامتهم في منطقة "تشاويانج" وسط البلاد.