فاز الفنان المصري علي الحجار، بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب عن فرع الفنون، وقد أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الثامنة لعام 2019 التي تنافس فيها العمانيون إلى جانب مجموعة من الفنانين العرب.

والفنان علي الحجار هو مطرب وممثل مصري قدم عددًا كبيرًا من الأغاني سواء الفردية أو المسجلة أو المرتبطة بأعمال فنية، وتجاوز عددها الـ 90 أغنية، بينما شارك فيما يزيد عن 40 عملًا كممثل في أفلام ومسلسلات مصرية.

قال عنه الكاتب محمد العسيري في كتابه "عرفتهم على سلم المزيكا": "أكثر واحد ممكن يتعبني لو جيت أكتب عنه هو علي إبراهيم الحجار، فمن أي باب بالتحديد يمكنك أن تدخل لنجم يمتلك في حنجرته نصف الغناء العربي...".

على مستوى الغناء

برز علي الحجار وسط مجموعة غنائية كانت متميزة في ذلك العصر من نهاية السبعينيات وحققوا نجاحًا في الثمانينيات وشارك بعضهم في التمثل مثل محمد الحلو وعماد عبدالحليم وعمر فتحي وهاني شاكر كان قد سبقهم بقليل، وكانت فترة ظهورهم عمومًا وعلي الحجار خصوصًا فترة اتسمت بالصعوبة لمجيئهم بعد جيل ضم كبار الأصوات مثل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وفريد الأطرش وجميعهم توفوا في منتصف السبعينيات تقريبًا.

واستطاع الحجار بصوته أن يلمع وسط نجوم مرحلته، وغنى من كلمات وألحان أسماء كبيرة مثل عمار الشريعي ومودي الإمام وسيد حجاب وأحمد فؤاد نجم، كما غنى علي الحجار في بدايته الفنية رباعيات الشاعر والرسام والممثل والكاتب الراحل صلاح جاهين وكانت من ألحان سيد مكاوي.

أصدر علي الحجار في نهاية الثمانينيات أول ألبوم وكان بعنوان "محتاجلك"، ثم أعيد إصداره بعد ذلك ثلاث مرات أخرى بأسماء مختلفة، الأولى كانت سنة 1985 وكان بعنوان "ولد وبنت" والمرة الثانية عام 1989 بعنوان "نادني" والمرة الثالثة عام 1995 بعنوان "بحب أعيش"، وأصدر ألبوم "اعذريني" عام 1981، وفي العام التالي أصدر ألبوم "الأحلام"، ثم ألبوم "متصدقيش" سنة 1983.

في عام 1987 أصدر علي الحجار ألبوم "زي الهوى" ولكنه كان مختلفًا عن الألبومات السابقة له، حيث طرح فيه 3 أغنيات هن في الأصل تتر لـ3 مسلسلات هم "غوايش و اللقا الثاني والشارع المكسور"، وكانت أغنية مسلسل اللقاء الثاني مختلفة لأنها تعاون ثلاثي بين الحجار وسيد حجاب وعمر خيرت.

تترات المسلسلات

ترك علي الحجار بصمة خاصة على الدراما التلفزيونية من خلال صوته الذي سُجل مع أشهر المسلسلات المصرية، خاصة الصعيدية منها، ومن الأعمال التي قام بغناء التتر الخاص بها "رحلة السيد أبو العلا البشري" و"الشهد والدموع" و"بوابة الحلواني" و"المال والبنون" و"الناس في كفر عسكر" و"الليل وآخره" "الرحايا" و"حدائق الشيطان" و"واحة الغروب" و"شيخ العرب همام".

كما شارك بالغناء في أفلام مثل "اسكندرية نيويورك" و"شباب على الهوا" و"الفتى الشرير" و"الصبر في الملاحات".

على مستوى التمثيل

شارك على الحجار بالتمثيل في عدد من الأعمال سواء من بطولته مثل أفلام "المغنواتي" عام 1979، و"أنياب" عام 1981، وشارك في بطولة فيلم "الفتى الشرير" مع النجم نور الشريف عام 1989.

وكان له أدوار أخرى مثل شخصية "عبده الحمولي" في مسلسل بوابة الحلواني، وشخصية محسن الشاب الذي يطمح للغناء في مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري"، وكان للحجار مشاركات مسرحية، فشارك في مسرحيات "زكي غبي جدًا" و"طيور الرعد" و"أولاد الشوارع" و"زبائن جهنم".