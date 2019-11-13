مقتل 7 أشخاص وإصابة 7 أخرين بانفجار سيارة قرب مبنى وزارة الداخلية الأفغانية

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ذكر موقع "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، أن 7 أشخاص قتلوا، وأصيب 7 أخرون، في انفجار سيارة قرب مبنى وزارة الداخلية الأفغانية.