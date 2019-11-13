 مقتل 7 أشخاص وإصابة 7 أخرين بانفجار سيارة قرب مبنى وزارة الداخلية الأفغانية - بوابة الشروق
الأربعاء 13 نوفمبر 2019 6:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟
النتـائـج تصويت

مقتل 7 أشخاص وإصابة 7 أخرين بانفجار سيارة قرب مبنى وزارة الداخلية الأفغانية

أرشيفية
أرشيفية

نشر فى : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 6:19 ص | آخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 6:19 ص

ذكر موقع "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، أن 7 أشخاص قتلوا، وأصيب 7 أخرون، في انفجار سيارة قرب مبنى وزارة الداخلية الأفغانية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك