أجرى وزير النقل كامل الوزير، جولة تفقدية بخط أبو قير بالسكك الحديدية لمتابعة الخدمة المقدمة للركاب، وبدأت الجولة من محطة طوسون حتى محطة مصر بالإسكندرية والتقى بكمسارية القطار وشدد على ضرورة إغلاق أبواب القطارات، وأن يتم تحصيل الغرامات المقررة وفقًا للقانون وضرورة احترام حقوق الركاب، وتقديم كافة التسهيلات لهم في تنقلاتهم عبر خطوط السكك الحديدية.

وأشار الوزير إلى أن محصلة الغرامات خلال الفترة السابقة ساهمت في شراء 10 جرارات جديدة تم شحنها وستصل نهاية هذا الشهر إلى الإسكندرية ستساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

والتقى الوزير عددًا من الركاب ودار حوار حول تطوير الخط، وأوضح الوزير أن القيادة السياسية وافقت علي تطوير قطار أبو قير وتحويله إلى مترو ضمن خطة تطوير منظومة النقل بالأسكندرية خاصة مع الأهمية الكبيرة للخط وما يتمتع به من كثافات ركاب عالية.

وأوضح أنه تم التعاقد مع الاستشاري العالمي سيسترا لإعداد التصميميات ومستندات الطرح الخاصة بالمشروع والذي تقدر تكلفته الإجمالية 1.5 مليار يورو ويبلغ طوله 22 كم.

وفي محطة مصر بالإسكندرية تابع الوزير أعمال تطوير المحطة والتي تقدر تكلفتها 360 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذها 75%، وجار الانتهاء من تطوير أرصفة ١و٢و٣ ودهان الواجهة الخارجية الأثرية والانتهاء من الساحة الخارجية، وشدد وزير النقل على العمل على مدار الساعة للانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد.