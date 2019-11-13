بريطانيا تحظر الإعلانات المروجة لحشد «متابعين» على مواقع التواصل الاجتماعي

قررت هيئة معايير الإعلانات في بريطانيا حظر الإعلانات التليفزيونية التي تشجع الأطفال على حشد "متابعين" والحصول على "إعجاب" على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هذا قد يلحق ضررا بصحتهم العقلية واحترامهم لذواتهم.\

وذكرت صحيفة (تليجراف) البريطانية -في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أن هيئة معايير الإعلانات قضت بأن تأثير إعلان تطبيق "بوب جام" المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال "لا يتحلى بالمسؤولية"، لأنه يمكن أن يتسبب في حدوث "تصور غير صحي".

وأضافت أن حكم الهيئة البريطانية يأتي بعد أن بث التطبيق -الذي يستهدف الأطفال من سن 7 إلى 12 عامًا- إعلانًا على قناتي "آي تي في" و"سي آي تي في" البريطانيتين للأطفال، وعرض خصائصه وميزاته، ومن بينها مسابقات وفلاتر لتحسين الصور.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، أظهر أحد مشاهد الإعلان صورة لعدد يرتفع بسرعة من 96 إلى 10 آلاف إعجاب، مع تعليق صوتي يقول إنه بإمكان مستخدمي التطبيق "الحصول على إعجابات وحشد متابعين بأعداد كبيرة".

وأفادت بأن هذا الإعلان دفع هيئة معايير الإعلانات البريطانية لتقديم شكوى، قائلة إنه "غير مسؤول" لأن تشجيع الأطفال على "الحصول على إعجابات" قد يكون "ضارًا بصحة الأطفال العقلية وقد يؤثر على تقديرهم لذواتهم".

ونقلت (تليجراف) عن متحدث باسم الهيئة البريطانية قوله: "نعتبر أن اقتراح إعلان التطبيق للحصول على الإعجاب والمتابعين كان من المحتمل أن يولد لدى الأطفال انطباعًا بأن الشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا ينبغي السعي لتحقيقه وكأنه إنجاز في حد ذاته".