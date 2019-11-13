علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفوطة حارس مرمى منتخب غانا الأوليمبي، والتي كتب عليها بعض العبارات بالإنجليزية، زاعمين أنها نوع من أنواع السحر، قائلًا: «ربنا قال في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب، لكن لأول مرة أشوف بعيني الذين يعبثون بالغيب، الذين يتلاهون بالغيب، الذين يهرجون بالغيب».





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الثلاثاء، أن الإيمان بالغيب تحول عند بعض الأشخاص إلى حالة تهريج، مشيرًا إلى أن «من يؤمن بتأثير السحر رغم نزول القرآن وأن الله حال ما بيننا وبين هذه الشرور، مخطئ وغير مؤمن بجدوى الآيات القرآنية».

وأردف مستنكرًا: «إذا كنا نقرأ القرآن ونزوله على أمتنا التي علمنا فيها حسن التوكل على الله، تقوم الأمة اللي نزل عليها القرآن وخرج عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى الأمة الوحيدة التي تعيش في هذه التخاريف التي لا نهاية لها»، مؤكدًا أن السحر كان موجودًا ولكنه بطل في عهد النبي.

وأوضح أن آخر من تعرض للسحر هو النبي، وأن الله أنزل المعوذتين لإبطال السحر حتى يوم القيامة، متابعًا: «محدش يقولي السحر موجود».



ويشارك منتخب غانا في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمقامة بمصر حاليًا، وتعادل في أولى مبارياته مع الكاميرون بهدف لمثله، قبل أن يتلقى هزيمته الأولى في البطولة أمام مصر بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة أول أمس الاثنين.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، صورة للدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري، وهو يحمل فوطة بيده مكتوب عليها حروف إنجليزية، عقب انتهاء مباراة منتخب مصر ومنتخب غانا في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة في مصر.

وادعى بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الكلمات المكتوبة على الفوطة نوع من أنواع السحر، واتضح أن الفوطة خاصة بحارس مرمى منتخب غانا مكتوب عليها بعض العبارات الدينية.

