 تونس وسويسرا توقعان اتفاقية لدعم السياحة المستدامة - بوابة الشروق
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تونس وسويسرا توقعان اتفاقية لدعم السياحة المستدامة

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 9:54 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 9:54 م

وقعت تونس وسويسرا، اليوم الأربعاء، اتفاقية لتنفيذ مشروع السياحة المستدامة في منطقة جنوب شرق، والذي تموله الكونفدرالية السويسرية بقيمة 12 مليون دينار، ويستغرق تنفيذه أربع سنوات.

وقام بالتوقيع على هذه الاتفاقية كل من وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسي، روني الطرابلسي، وسفير سويسرا لدى تونس، إيتيان تيفوز، بحسب بيان لسفارة سويسرا بتونس.

ويهدف مشروع السياحة المستدامة إلى المساهمة في زيادة جاذبية منطقة جنوب شرق تونس، وتحسين دخل ومعيشة السكان المحليين من خلال إرساء أنشطة سياحية متنوعة في ثلاث مناطق هي: الظاهر وجزيرة جربة وقصر غيلان.


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