كمبوديا تعلن إفشالها مخطط للإطاحة بالحكومة

أعلنت كمبوديا، اليوم الأربعاء، إفشالها بشكل كامل محاولة زعيم المعارضة سام رينسي الإطاحة بالحكومة.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن الحكومة الكمبودية تأكيدها، في بيان اليوم الأربعاء، انتصارها على محاولة رينسي الإطاحة برئيس الوزراء هون سين.

وكان رينسي قد هدد، في وقت سابق، أنه سيعود إلى بلاده برفقة زملائه من حزب (الإنقاذ الوطني الكمبودي) المحظور للإطاحة بحكومة هون سين.. فيما حظرت الحكومة الكمبودية، من جهتها، دخول رينسي إلى البلاد وطلبت من الدول المجاورة القيام بالمثل، إلا أنه استطاع دخول ماليزيا وأكد أنه يعتزم العودة إلى بلاده.

جدير بالذكر أن زعيم المعارضة بكمبوديا سام رينسي كان قد فر إلى فرنسا منذ 4 أعوام عقب إدانته بالتشهير، كما يواجه حكما بالسجن خمسة أعوام في قضية أخرى، وهي اتهامات يقول إنها ذات دوافع سياسية.