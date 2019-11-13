البرازيل تعترف بالسيناتور أنيز رئيسة مؤقتة لبوليفيا

هنأت وزارة الخارجية البرازيلية، اليوم الأربعاء، السيناتور جانين آنيز؛ لتوليها منصب الرئاسة في بوليفيا، واعترفت بها رئيسة بالإنابة بعد استقالة الرئيس المنتخب إيفو موراليس ولجوئه إلى المكسيك.

وكتبت الخارجية البرازيلية -على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- "تهنئ الحكومة البرازيلية السيناتور جانين أنيز على توليها منصبها الدستوري لرئاسة بوليفيا".

وشغلت أنيز منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ، وقالت من على منصة البرلمان البوليفي: "سأتولى على الفور سلطات رئيس الدولة".

ومن جانبه، أوضح التلفزيون البوليفي أنها لم تنل ثقة البرلمان لأن النصاب لم يكتمل بغياب نواب من أنصار موراليس يشكلون ثلثي عدد نواب البرلمان، أي أن بغيابهم كان من المستحيل توفر النصاب القانوني اللازم لإضفاء الشرعية على استقالة الرئيس وشغل أنيز منصبه.