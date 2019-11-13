محافظ القاهرة: استمرار رفع حالة الاستعداد بالعاصمة للسيطرة على مفاجآت الأمطار

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أمس الأربعاء، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في رفع حالة الاستعداد والتيقظ لمواجهة سقوط أمطار موسم الشتاء والتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد.

وأضاف عبد العال، خلال لقائه مع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء، أنه يجب التعامل الفوري مع أية شكاوى لأماكن تجمع وتمركز المياه، والتحرك وفق خطة ومنظومة عمل موحدة ومنسقة بين الأجهزة المعنية لاستغلال الامكانات والمعدات المتاحة افضل استغلال، مشددًا على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة واللجان المشتركة النزول للشارع والمرور بأنفسهم على مراجعة وتطهير بلاعات الامطار للتأكد من مدى جاهزيتها واستعداداها لتصريف اية كمية متوقعة من الأمطار.

وطالب رئيس هيئة الصرف الصحي ضرورة استكمال تنفيذ خطة إنشاء بلاعات صرف جديدة بنطاق محاور القاهرة، والتي تضم 6 مراحل وجار تنفيذ المرحلة الثالثة منها لتزويد القدرة على استيعاب أكبر قدر من مياه الأمطار في حالة استمرار هطولها لفترات طويلة وتجنبًا لتكرار الأزمات في بعض مناطق القاهرة.

ووجه بضرورة التنسيق المسبق بين رؤساء الاحياء ومديرية الطرق وشركات المقاولات المنفذة مع هيئة الصرف الصحى لتطوير وإنشاء المحاور والطرق، وعدم تغطية ودفن بلاعات الصرف والإمطار بالأسفلت أثناء الإنشاء والرصف، مع عمل صيانة دورية لكافة الانفاق ومحطات الرفع وتطهير كامل لبلاعات الامطار والمدادات وخاصة بمناطق وأحياء شرق القاهرة.

وشدد بضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقاَ، وتمركزها مدعمة بفرق انقاذ.

ولفت إلى أهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان والغرف التابعة لتلك الجهات المختلفة للاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه يستقبلها من خلال أرقام 23907147 - 23912136 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.

وشدد على مواصلة تأكد اللجان المشكلة من هيئتى النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء من عملية التطهير الكاملة والمراجعة على سلامة وكفاءة بالوعات صرف مياه الامطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والبالغ عددها أكثر من 20 الف بالوعة أمطار، و205 بالوعة صرف.

من جانبه، كلف المتحدث باسم المحافظة، إبراهيم عوض، مدير غرفة العمليات المركزية والمتابعة الميدانية بضرورة ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة قبل وقوع ازمات.

وأكد عوض، على تنفيذ خطط حملات توعية للمواطنين بجميع اماكن التجمعات ومراكز الشباب والجمعيات ودور العبادة بكيفية التعامل السريع مع الأزمات والطوارئ فى حالة وقوعها، والتعاون مع الأحياء والأجهزة الحكومية المعنية لتخطيها بسلام .