«العربية»: وحدة خاصة من جيش الاحتلال تحاصر مقاتلين فلسطينيين تسللوا لمستوطنات قرب غزة

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أفادت فضائية «العربية»، مساء الأربعاء، بمحاصرة وحدة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقاتلين فلسطينيين تسللوا لمستوطنات إسرائيلية قرب غزة، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.