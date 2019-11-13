«العربية»: وحدة خاصة من جيش الاحتلال تحاصر مقاتلين فلسطينيين تسللوا لمستوطنات قرب غزة

أفادت فضائية «العربية»، مساء الأربعاء، بمحاصرة وحدة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقاتلين فلسطينيين تسللوا لمستوطنات إسرائيلية قرب غزة، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.