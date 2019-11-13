 «العربية»: وحدة خاصة من جيش الاحتلال تحاصر مقاتلين فلسطينيين تسللوا لمستوطنات قرب غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«العربية»: وحدة خاصة من جيش الاحتلال تحاصر مقاتلين فلسطينيين تسللوا لمستوطنات قرب غزة

هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 9:28 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 9:28 م

أفادت فضائية «العربية»، مساء الأربعاء، بمحاصرة وحدة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقاتلين فلسطينيين تسللوا لمستوطنات إسرائيلية قرب غزة، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.


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