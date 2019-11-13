الخارجية الروسية: لا توجد عقبات أمام بدء عمل السفير الأمريكي الجديد في موسكو

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن بلاده على استعداد لقبول جون سوليفان، سفيرا جديدا للولايات المتحدة في موسكو بمجرد تعيينه لشغل هذا المنصب"، مؤكدا عدم وجود عقبات من جانب موسكو تحول دون ذلك.

وأضاف ريابكوف -في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأربعاء- أن "الأمر يعتمد على الموعد، الذي سيصادق عليه مجلس الشيوخ الأميركي بتشكيله الكامل على هذا التعيين"، مشيرا إلى أن الجانب الروسي لا توجد لديه أي عقبات إذا وصل السفير الأميركي الجديد قبل حلول العام الجديد.

يُذكر أن جون سوليفان ينتظر حاليا موافقة الكونجرس على تعيينه لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى روسيا.

يشار إلى أن سوليفان كان مسؤولا بوزارة الخارجية الأميركية عن المفاوضات مع روسيا بشأن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.