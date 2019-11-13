 العربية الحدث: دخول مدرعات أمريكية جديدة إلى الأراضي السورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العربية الحدث: دخول مدرعات أمريكية جديدة إلى الأراضي السورية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 9:58 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 9:58 م

أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأربعاء، بدخول عدد جديد من المدرعات الأمريكية والشاحنات الأراضي السورية قادمة من إقليم كردستان العراق.

وأشارت القناة إلى أن بعضا من المدرعات استقرت في مدينة "القحطانية" شمال شرق سوريا، وأقامت نقطة عسكرية هناك، بينما اتجهت مدرعات أخرى إلى منطقة "هيمو" غرب القامشلي وأقامت قاعدة جديدة وزودتها بكاميرات مراقبة وأسلاك شائكة، موضحة أن مروحيتين رافقتا المدرعات الأمريكية.

ولفتت إلى أن واشنطن تعزز وجودها العسكري في القامشلي والمدن السورية النفطية في شمال شرق سوريا، بالتزامن مع تأجيل تحرك الدوريات الروسية التركية المقررة في تلك المنطقة.

وكانت القوات الأمريكية قد انسحبت -في وقت سابق- من سوريا باتجاه العراق، وأخلت عدة قواعد عسكرية أقامتها سابقا في البلاد.

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