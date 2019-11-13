 مغني نيجيري شهير يخصص جزءا من عائدات حفلته لضحايا الهجمات ضد الأجانب - بوابة الشروق
الأربعاء 13 نوفمبر 2019 11:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟

النتـائـج تصويت

مغني نيجيري شهير يخصص جزءا من عائدات حفلته لضحايا الهجمات ضد الأجانب

علم نيجيريا
علم نيجيريا
كيبتاون - أ ش أ:
نشر فى : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 11:34 ص | آخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 11:34 ص

قرر المغني النيجيري الشهير بورنا بوي، تخصيص جزء من عائدات حفل يقيمه في جنوب إفريقيا لضحايا الهجمات التي وقعت ضد الأجانب.

ويأتي تنظيم الحفل الذي يقام يوم 23 نوفمبر الحالي في مدينة كيبتاون، بعد شهرين من تعهد بورنا بوى الفائز بجائزة افروبيتس الموسيقية الشهيرة، بعد شهرين من تعهده بعدم القدوم لجنوب إفريقيا بعد سلسلة الهجمات ضد الأجانب.

وكان بورنا بوي قد أدان في ذروة التوترات والهجمات التي استهدفت المواطنين النيجيريين وغيرهم من الأجانب، أعمال العنف وحث حكومتى جنوب إفريقيا ونيجيريا على التعاون لوضع نهاية للألم والعداء الذي يجتاح البلاد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك