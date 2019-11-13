مغني نيجيري شهير يخصص جزءا من عائدات حفلته لضحايا الهجمات ضد الأجانب

قرر المغني النيجيري الشهير بورنا بوي، تخصيص جزء من عائدات حفل يقيمه في جنوب إفريقيا لضحايا الهجمات التي وقعت ضد الأجانب.

ويأتي تنظيم الحفل الذي يقام يوم 23 نوفمبر الحالي في مدينة كيبتاون، بعد شهرين من تعهد بورنا بوى الفائز بجائزة افروبيتس الموسيقية الشهيرة، بعد شهرين من تعهده بعدم القدوم لجنوب إفريقيا بعد سلسلة الهجمات ضد الأجانب.

وكان بورنا بوي قد أدان في ذروة التوترات والهجمات التي استهدفت المواطنين النيجيريين وغيرهم من الأجانب، أعمال العنف وحث حكومتى جنوب إفريقيا ونيجيريا على التعاون لوضع نهاية للألم والعداء الذي يجتاح البلاد.