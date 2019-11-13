حكومة تشاد توقع اتفاق سلام مع ميليشيا الدفاع عن النفس في شمال البلاد

وقعت حكومة تشاد اتفاق سلام مع ميليشيا الدفاع عن النفس في "تيبستي" شمالي البلاد؛ وذلك بهدف وضع حد للمعارك التي اندلعت منذ عدة أسابيع على خلفية جدال حول تعدين الذهب في منطقة "تيبستي".

وقال جيش تشاد -حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الأربعاء- إنه بموجب شروط الاتفاقية، وافقت ميليشيا الدفاع عن النفس "ميسكي" التي تم إنشاؤها في نوفمبر 2018 من قبل السكان المحليين لمواجهة العصابات المحلية وعمال المناجم غير الشرعيين على تسليم أسلحتهم، موضحا أنه وافق على الانسحاب من بعض المواقع.

وأكد الجنرال طاهر أردا رئيس أركان جيش تشاد أنه تم التوقيع رسميا على اتفاق السلام، حيث سلمت الميليشيا أسلحتها واعتبر عناصرها مدنيين، كما أطلق سراح 3 من سجنائهم.

ومن جانبه، أوضح مولي سوجي المتحدث باسم ميليشيا الدفاع عن النفس أنهم وقعوا على اتفاق السلام في "ميسكي" مع السلطات التشادية لأنها استجابت بشكل مرض لمعظم مطالبهم، مشيرا إلى أنه كعلامة على حسن نيتهم قاموا بتسليم أسلحتهم.

يذكر أنه منذ اكتشاف مناجم ذهب في جبال "تيبستي" بين العامين 2012 و2013، حيث يسعى تشاديون وأجانب للاستفادة منها في شمال تشاد. وفي عام 2014 كلفت تشاد مكتب الأبحاث الجيولوجية الفرنسي "بي جي إر إم" إعداد قائمة بالمناجم في البلاد وفي السنوات اللاحقة، سمحت لشركات عدة باستكشاف المناجم في "تيبستي".