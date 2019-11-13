السويد تعتقل إيرانيًا يُشتبه في تورطه بعمليات قتل جماعي وقعت عام 1988

أعلن الادعاء العام السويدي اليوم الأربعاء، عن اعتقال مواطن إيراني، يبلغ من العمر 58 عامًا، للاشتباه في تورطه بعمليات القتل الجماعي للسجناء السياسيين التي وقعت عام 1988 في إيران.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم عن الادعاء العام في السويد، قوله في مذكرة اعتقال المواطن الإيراني، الذي لم يُعلن عن اسمه، إن الأخير اعتقل في 8 نوفمبر الجاري، إثر وصوله لزيارة أقاربه بالبلاد.

وأضافت القناة أن المواطن الإيراني مُحتَجَز في الوقت الحالي لدى السلطات السويدية، حتى يوم 11 ديسمبر المقبل للنظر في أمر محاكمته.

وأفادت وسائل إعلام سويدية، بأن المحتجز يُشتبه في لعبه دورًا بارزًا في عمليات القتل الجماعي التي قامت بها السلطات الإيرانية عام 1988 في سجن كرج، بمحافظة البرز على بعد حوالي 20 كيلومترًا غربي العاصمة طهران.