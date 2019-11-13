ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 923 طربة حشيش في نفق الشهيد أحمد حمدي

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تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط 4 أشخاص قبل عبورهم نفق الشهيد أحمد حمدي، وبحوزتهم 923 طربة لمخدر الحشيش و2 كيلو من مخدر الأفيون بقصد الإتجار.

وألقت القوات المعنية بتأمين أحد الأكمنة الأمنية شرق نفق "الشهيد أحمد حمدي" التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من القبض على سيارة نقل قيادة "سائق "- مقيم حى الجناين بالسويس- حال عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية بصحبته 3 سيدات "بدون عمل " - مقيمات بالإسماعيلية.

وبتفتيشهم بمعرفة قوة الكمين عُثر بين طيات ملابسهم وبأجزاء متفرقة من السيارة على" 923 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالي 92 كيلو، 7 لفات مختلفة الأحجام من مادة الأفيون المخدر وزنت حوالي 2 كيلو، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة".

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار والهواتف المحمولة بقصد التواصل مع العملاء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.